В ходе рабочей поездки в Шымкент заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев посетил ряд социальных объектов города и ознакомился с их деятельностью, передает BAQ.KZ.

Одним из объектов стал Центр оказания специальных социальных услуг №2 на 240 мест. Здесь круглосуточно оказывают помощь гражданам старше 18 лет с психоневрологическими нарушениями. Сегодня здание требует капитального ремонта и модернизации инженерных сетей. Этот вопрос планируется рассмотреть в рабочем порядке с участием профильных государственных органов и специалистов.

Также Ермек Кошербаев посетил Центр активного долголетия, востребованный среди жителей старшего поколения. В учреждении пенсионеры получают широкий спектр услуг: медицинские и психологические консультации, занятия спортом и творчеством, обучение компьютерной грамотности и иностранным языкам. Сейчас возможностями центра пользуются около 130 человек.

Вице-премьер пообщался с пожилыми жителями и выслушал их мнения. Жительница Шымкента Айнагуль Мырзаева поделилась своим опытом:

"Раньше я много времени проводила дома одна. Здесь у меня появилась компания, новые друзья, новые занятия. Настроение улучшилось, жизнь снова обрела радость и смысл. Мы танцуем, общаемся, за нашим здоровьем внимательно следят", - рассказала она.

В этот день в центре звучала музыка, а посетители исполнили вальс, демонстрируя, что энергия и радость жизни не зависят от возраста.

"Очень важно не только поддерживать здоровье пожилых людей, но и помогать им чувствовать себя частью общества, раскрывать таланты и интересы. Здесь, в Шымкенте, мы видим пример того, как можно сочетать медицинскую помощь, культурное развитие и теплую атмосферу общения. Такие центры – это настоящие точки опоры для старшего поколения. Мы будем работать над тем, чтобы подобные учреждения появлялись во всех регионах страны, чтобы ни один пожилой человек не оставался без внимания и заботы", - подчеркнул Ермек Кошербаев.

В Шымкенте проживает более 99 тысяч пенсионеров, среди них 1 482 труженика тыла и один ветеран Великой Отечественной войны. Забота о них остаётся важной задачей государства, которое последовательно поддерживает развитие социальных учреждений.