Сегодня Президент назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел. Это возвращение в систему, где он начинал карьеру дипломата. Но важнее то, что всего за семь месяцев на посту заместителя премьер-министра он успел оставить заметный след. Сфера ответственности была широкой – от здравоохранения и соцполитики до образования и цифровизации. Чем запомнился период его работы в Правительстве – в материале BAQ.KZ.

Дипломат и управленец

Кошербаев окончил КазГУ имени Кирова (историк) и Дипломатическую академию МИД СССР. Начинал в МИД Казахской ССР, работал в посольстве в Швейцарии.

Позднее занимал посты в Администрации Президента, возглавлял протокольную службу, был помощником премьера. Работал в "Фонде Назарбаева", "КазМунайГазе", ассоциации KazEnergy, СПК "Ертіс".

Был вице-министром сельского хозяйства и ответственным секретарём Минсельхоза, затем заместителем министра иностранных дел. В 2020 году назначен послом Казахстана в России. С июня 2023 по февраль 2025 года возглавлял Восточно-Казахстанскую область. Гибко сочетал дипломатию, госуправление и хозяйственные вопросы на местах.

Закон о защите медиков

Проблема нападений на медицинских работников стала одной из центральных в его работе. С 2019 года в стране зафиксировано более 170 фактов нападений на врачей и сотрудников скорой помощи.

"Нападение на медицинского работника должно расцениваться так же, как нападение на сотрудника правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей", – заявил Кошербаев в июле 2025 года.

В Уголовный кодекс введена статья 158-1. За угрозу – до двух лет ограничения свободы, за насилие – от двух до семи лет. В условиях ЧС – до десяти, при групповом нападении – до пятнадцати лет лишения свободы.

Реформа санитарного надзора

Серия массовых отравлений детей в школах и детсадах потребовала жёстких мер.

Кошербаев выступил за усиление полномочий СЭС: "Мы должны создать систему, где безопасность детей будет абсолютным приоритетом".

Расширены надзорные функции, увеличено число внеплановых проверок. Объекты с детьми получили статус особого контроля. Проверки больше не анонсируются заранее. Перед летним сезоном лагеря обязаны получать санитарное заключение. Введена горячая линия.

Социальные расходы под контроль

На 1 августа 2025 года в Казахстане числилось 429 тыс. безработных. На пособия выделено 127 млрд тенге. Проверки выявили случаи фиктивных выплат.

Под руководством Кошербаева начата оптимизация: сокращение дублирующих программ, усиление адресности, контроль эффективности.

"Каждый бюджетный тенге должен работать, а система не должна ограничиваться формальной отчётностью", – подчёркивал он.

Цифровизация образования и языковая политика

В школах и вузах стартовали пилоты с искусственным интеллектом. Системы помогают адаптировать обучение, прогнозировать успеваемость, автоматизировать часть административной работы педагогов.

"Наша цель – создать условия для эффективной и безопасной интеграции этих решений в учебный процесс. Мы должны подготовить поколение, превосходящее нас – более образованное, технически подкованное и готовое к вызовам будущего", – говорил Кошербаев.

Он также отмечал: "Учиться новым технологиям никогда не поздно. Искусственный интеллект может стать доступным и полезным инструментом для людей любого возраста, способствуя их профессиональному росту и повышению квалификации".

Параллельно развивались языковые проекты: KazLLM, экранный диктор для людей с особыми потребностями, "Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры".

Международные вузы и региональная стратегия

Под руководством Кошербаева продолжилось открытие филиалов зарубежных университетов. Если раньше они концентрировались в Алматы и Астане, теперь акцент сделан на регионы.

Так, в Туркестане открылся Woosong University Kazakhstan. Всего реализовано 40 стратегических партнёрств, из них 33 филиала иностранных вузов.

Полиглот и публичный стиль

В 2025 году Кошербаев привлёк внимание на выпускном в Nazarbayev University. Он поздравил студентов на казахском, русском и английском, а затем неожиданно перешёл на немецкий и корейский.

Аудитория встретила это бурными аплодисментами. В соцсетях его назвали "полиглотом года".

Инспекции регионов

Летом вице-премьер посетил побережье Алаколя. На месте он увидел нехватку санитарных условий, слабую инфраструктуру и сервис. Осмотрел вокзал в Акши, поговорил с туристами.

Личные выезды в регионы подчеркнули его понимание актуальности и готовность реагировать на проблемы напрямую.

В целом, с февраля по сентябрь 2025 года, за время работы заместителем премьер-министра, ярко проявил себя в ряде чувствительных сфер – защите медиков, санитарной безопасности, социальной адресности, цифровизации образования и развитии высшей школы, заметно усилился контроль и активность в цифровые решениях и прямое взаимодействие с регионами.