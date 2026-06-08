Быстрее и мобильнее: что получили гвардейцы в Актобе

В воинской части 6655 Национальной гвардии МВД Казахстана в Актобе состоялась передача новых служебных автомобилей.

Ключи от техники военнослужащим вручили заместитель командующего региональным командованием "Батыс" по технике и вооружению полковник Ерлан Нурсеитов и командир воинской части 6655 полковник Едильхан Аймагамбетов.

Обновление автопарка стало частью системной работы по модернизации вооружения, военной и специальной техники Национальной гвардии. Ведомство поэтапно обновляет материально-техническую базу подразделений, повышая их мобильность и готовность к выполнению служебно-боевых задач.

Новые автомобили будут использоваться для патрульно-постовой службы, перевозки личного состава, а также обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка.

Отмечается, что современная техника позволит повысить оперативность реагирования и эффективность выполнения задач в различных условиях.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия взяла под контроль станции LRT.

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