Быстрее и мобильнее: что получили гвардейцы в Актобе
Торжественная церемония прошла с участием командования регионального командования «Батыс».
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В воинской части 6655 Национальной гвардии МВД Казахстана в Актобе состоялась передача новых служебных автомобилей.
Ключи от техники военнослужащим вручили заместитель командующего региональным командованием "Батыс" по технике и вооружению полковник Ерлан Нурсеитов и командир воинской части 6655 полковник Едильхан Аймагамбетов.
Обновление автопарка стало частью системной работы по модернизации вооружения, военной и специальной техники Национальной гвардии. Ведомство поэтапно обновляет материально-техническую базу подразделений, повышая их мобильность и готовность к выполнению служебно-боевых задач.
Новые автомобили будут использоваться для патрульно-постовой службы, перевозки личного состава, а также обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка.
Отмечается, что современная техника позволит повысить оперативность реагирования и эффективность выполнения задач в различных условиях.
Ранее сообщалось, что Нацгвардия взяла под контроль станции LRT.
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