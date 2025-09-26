Указом Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Министром иностранных дел Республики Казахстан, освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BAQ.KZ.

Ранее он был заместителем премьер-министра.

Ермек Кошербаев - выпускник Казахского государственного университета имени Кирова ("историк") и Дипломатической академии МИД СССР ("дипломат").

Начинал карьеру в Министерстве иностранных дел Казахской ССР. Долго время занимал разные должности в системе в МИД Казахстана, в том числе работал в посольстве в Швейцарии. Также был консультантом в Аппарате Президента, исполнял обязанности руководителя протокольной службы Президента, работал помощником премьер-министра.



Затем работал в "Фонде образования Нурсултана Назарбаева", "КазТрансОйл" и "КазМунайГаз".

В 2003 году стал генеральным директором "Рауан Медиа Групп". Позже вновь работал в "КазМунайГаз". Также занимал должности в союзе "Атамекен", партии "Отан", был директором финансово-промышленной группы "Беркут" и исполнительным директором ассоциации KazEnergy.

В 2008 году вновь вернулся на работу в "Рауан Медиа Групп", а в 2009 году возглавил СПК "Ертіс". В 2010 году стал заместителем акима Восточно-Казахстанской области (тогда регионом руководил Бердибек Сапарбаев). В 2014 году стал вице-министром сельского хозяйства, позже ответственным секретарем Минсельхоза.



Затем Ермек Кошербаев перешел на работу в МИД, где в разное время занимал должности ответственного секретаря и заместителя министра. В января 2020 года стал послом Казахстана в России.

16 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев назначил Ермека Кошербаева акимом Восточной-Казахстанской области.