Ермек Кошербаев пообщался с журналистами, редакторами, осмотрел новое рабочее пространство. Здесь функционирует объединённый ньюсрум, мультимедийные студии, студия звукозаписи и пресс-центр. Он отметил важность освещения государственной информационной политики в современном и доступном формате, подчеркнув необходимость постоянного обновления подходов в условиях стремительно меняющейся цифровой среды, передает BAQ.KZ.

В тёплой и конструктивной атмосфере обсуждались актуальные вопросы организации редакционной работы, современные тренды в информационной повестке, развитие цифровых платформ государственных СМИ. Особое внимание было уделено возможностям использования инструментов искусственного интеллекта в процессе создания и распространения контента.

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул необходимость объективного освещения социально-экономического блока, вопросов в сфере образования, здравоохранения и развития регионов.

Председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек рассказала о деятельности компании, акцентировав внимание на медиапроектах, направленных на поддержку государственной информационной политики, продвижение национальных ценностей, развитие культурно-просветительского и креативного контента.

В завершение встречи Ермек Кошербаев выразил уверенность в высоком потенциале редакции и всей команды "Qazcontent", пожелал коллективу дальнейших профессиональных успехов, креативных идей и вдохновения в реализации новых проектов.

В структуру "Qazcontent" сегодня входят пять ключевых информационных и тематических редакций: информационное агентство Baq.kz, молодёжный познавательный портал El.kz, литературный ресурс Adebiportal.kz, историко-просветительский портал E-history.kz, а также официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан.