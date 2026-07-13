Ермек Сагимбаев назвал главные вызовы для национальной безопасности Казахстана

13 июля в стране отмечается День органов национальной безопасности. К этой дате председатель Комитета национальной безопасности РК генерал-лейтенант Ермек Сагимбаев рассказал о ключевых направлениях работы ведомства, современных угрозах и результатах деятельности службы.

По словам главы КНБ, за 34 года со дня образования Комитет прошел путь становления и развития, превратившись в современную спецслужбу, которая сочетает традиционные методы работы с новыми технологиями.

"Сегодня национальная безопасность – это не только специальные операции. Это глубокий анализ, выявление рисков, прогнозирование угроз и принятие решений на опережение", – отметил Ермек Сагимбаев.

Он подчеркнул, что в работе КНБ особое внимание уделяется развитию аналитики, цифровых технологий, обработке больших объемов данных и совершенствованию методов прогнозирования.

Преступность

Глава ведомства отметил, что современные угрозы становятся более сложными и технологичными. Среди основных вызовов – международный терроризм, экстремизм, киберпреступность, деятельность транснациональных преступных групп и попытки вмешательства во внутренние процессы государства.

По его словам, за последние четыре года в Казахстане удалось предотвратить 10 попыток совершения терактов и насильственных акций. Более 290 лиц, причастных к религиозному радикализму, были привлечены к ответственности, а свыше 1800 иностранцев, связанных с террористической деятельностью, не были допущены в страну.

Также в информационном пространстве было выявлено и заблокировано около 100 тысяч ссылок с радикальными материалами.

Безопасность границ

Одним из приоритетных направлений остается охрана государственной границы. Для повышения эффективности используются современные технологии, беспилотные системы, авиация и цифровые комплексы контроля.

За последние четыре года пограничниками задержано более 6 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Возбуждено около 2500 уголовных дел, выявлены тысячи фактов незаконного перемещения оружия, наркотиков и контрабандных товаров.

По словам Ермека Сагимбаева, принимаемые меры позволили предотвратить ущерб государству на сумму более 200 млрд тенге.

Борьба с организованной преступностью

Председатель КНБ отметил, что транснациональная преступность остается одной из серьезных угроз для безопасности страны.

С 2022 года Комитетом была пресечена деятельность 75 преступных группировок, связанных с тяжкими преступлениями. Кроме того, ликвидировано 52 канала незаконного сбыта оружия, изъято более 3,3 тысячи единиц вооружения и закрыто 15 подпольных мастерских по его изготовлению.

Отдельное внимание уделяется борьбе с наркотрафиком. За этот период ликвидировано около 339 международных и региональных каналов поставки наркотиков, выявлено более 100 нарколабораторий.

Экономическая безопасность

Ермек Сагимбаев сообщил, что КНБ продолжает работу по защите стратегических отраслей экономики и предотвращению ущерба государственным интересам.

По его словам, с 2022 года общий эффект от мероприятий по обеспечению экономической безопасности превысил 10 трлн тенге, в бюджет возвращено более 1,6 трлн тенге.

Также глава КНБ рассказал о работе Службы по противодействию коррупции, созданной в структуре Комитета. С момента создания подразделения зарегистрировано около 906 уголовных правонарушений, из которых порядка 770 связаны с коррупцией.

Киберугрозы и цифровая безопасность

В условиях цифровизации особую актуальность приобретает защита информационного пространства. По данным КНБ, с 2022 года в Казахстане зафиксировано более 2,5 млрд кибератак, включая свыше 20 тысяч целевых атак на объекты критической инфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что основными направлениями работы остаются защита государственных систем, противодействие мошенническим сетям и обеспечение безопасности цифровой среды.

Подготовка кадров

Председатель КНБ подчеркнул, что эффективность службы напрямую зависит от профессионализма сотрудников.

Сегодня Комитет нуждается не только в оперативниках и юристах, но и в специалистах по кибербезопасности, аналитике, иностранным языкам, инженерным и техническим направлениям.

"Главным критерием остается готовность честно и добросовестно служить своей стране", – отметил Ермек Сагимбаев.

По его словам, дальнейшая работа КНБ будет направлена на укрепление системы национальной безопасности и повышение эффективности противодействия современным угрозам.