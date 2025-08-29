Ержан Еркинбаев освобождён от должности вице-министра туризма и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович освобождён от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Он окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году юристом в частной компании. В разное время работал юристом и руководителем проектов в частных компаниях. В 2009–2013 годах занимал пост генерального директора горнолыжного курорта "Шымбулак", в 2013–2016 годах — генерального директора спорткомплекса "Медеу", а в 2016–2019 годах — директора Алматинского государственного зоологического парка.

С ноября 2019 года до октября 2021 года Еркинбаев был председателем правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism". До своего увольнения занимал должность вице-министра туризма и спорта.