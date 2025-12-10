Ержан Саденов: полиция Казахстана берёт страну под цифровой контроль
Цифровые технологии становятся ключевым инструментом реформирования правоохранительной системы Казахстана. Об этом рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов в интервью polisia.kz, комментируя задачи, поставленные в ежегодном Послании Главы государства, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, развитие полиции сегодня напрямую связано с внедрением искусственного интеллекта, автоматизированных систем контроля и расширением цифровых сервисов для граждан.
Роботы и умные камеры
В полиции уже используются современные технологические решения:
-
собаки-роботы, которые патрулируют улицы и способны фиксировать правонарушения;
-
дроны, контролирующие ситуацию на загородных трассах;
-
система "Цифровой купол" с функцией распознавания лиц, маршрутов транспорта и подозрительных объектов;
-
автоматизированные камеры фиксации нарушений ПДД, включая "умные" пешеходные переходы;
-
видеожетоны и онлайн-документооборот.
По словам министра, эти решения позволяют реагировать на правонарушения "в режиме здесь и сейчас".
ДТП: более 30 тысяч аварий и 2 тысячи погибших в год
Саденов признал, что ситуация на дорогах остается напряженной.
По официальным данным МВД:
-
в 2025 году зарегистрировано более 30 тысяч ДТП;
-
ежегодно на дорогах погибает свыше 2 тысяч человек;
-
автопарк страны за 6 лет вырос почти на 50%.
Наибольшее число смертельных аварий зафиксировано в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областях. В этих регионах усилены патрули, дрон-контроль и профилактические меры.
Положительный эффект показали "умные" пешеходные переходы: в Карагандинской области после их установки ДТП на этих участках не зафиксированы.
Самокаты и автошколы — под особым контролем
Президент отдельно поручил усилить контроль за электросамокатами. МВД уже усилило проверки в мегаполисах, а поправки в законодательство находятся на рассмотрении парламента.
Также отменена самостоятельная подготовка водителей:
-
автошколы берутся на учет,
-
усиливается контроль качества обучения.
Борьба с кибермошенничеством и deepfake
На фоне роста преступлений в сети в структуре МВД создан отдельный Департамент по противодействию киберпреступности.
За последний год:
-
заблокировано почти 85 млн мошеннических звонков;
-
предотвращены переводы на сумму более 2,5 млрд тенге;
-
ликвидированы 5 call-центров, использовавших технологии deepfake.
"Закон и Порядок" — не только наказание
Саденов подчеркнул, что основа безопасности — это не страх перед наказанием, а личная ответственность граждан.
В МВД утверждают:
-
снижается число убийств, разбоев, изнасилований и краж;
-
общее количество преступлений уменьшилось почти на 8,5 тысяч за год.
Отдельный акцент сделан на идеологию законопослушного поведения — через кино, мультфильмы, образовательные проекты и вовлечение общественных помощников полиции.
Министерство также готовит поправки к закону "О профилактике правонарушений", предусматривающие поощрение граждан за активное участие в обеспечении общественного порядка.
