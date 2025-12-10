Цифровые технологии становятся ключевым инструментом реформирования правоохранительной системы Казахстана. Об этом рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов в интервью polisia.kz, комментируя задачи, поставленные в ежегодном Послании Главы государства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, развитие полиции сегодня напрямую связано с внедрением искусственного интеллекта, автоматизированных систем контроля и расширением цифровых сервисов для граждан.

Роботы и умные камеры

В полиции уже используются современные технологические решения:

собаки-роботы, которые патрулируют улицы и способны фиксировать правонарушения;

дроны, контролирующие ситуацию на загородных трассах;

система "Цифровой купол" с функцией распознавания лиц, маршрутов транспорта и подозрительных объектов;

автоматизированные камеры фиксации нарушений ПДД, включая "умные" пешеходные переходы;

видеожетоны и онлайн-документооборот.

По словам министра, эти решения позволяют реагировать на правонарушения "в режиме здесь и сейчас".

ДТП: более 30 тысяч аварий и 2 тысячи погибших в год

Саденов признал, что ситуация на дорогах остается напряженной.

По официальным данным МВД:

в 2025 году зарегистрировано более 30 тысяч ДТП;

ежегодно на дорогах погибает свыше 2 тысяч человек;

автопарк страны за 6 лет вырос почти на 50%.

Наибольшее число смертельных аварий зафиксировано в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областях. В этих регионах усилены патрули, дрон-контроль и профилактические меры.

Положительный эффект показали "умные" пешеходные переходы: в Карагандинской области после их установки ДТП на этих участках не зафиксированы.

Самокаты и автошколы — под особым контролем

Президент отдельно поручил усилить контроль за электросамокатами. МВД уже усилило проверки в мегаполисах, а поправки в законодательство находятся на рассмотрении парламента.

Также отменена самостоятельная подготовка водителей:

автошколы берутся на учет,

усиливается контроль качества обучения.

Борьба с кибермошенничеством и deepfake

На фоне роста преступлений в сети в структуре МВД создан отдельный Департамент по противодействию киберпреступности.

За последний год:

заблокировано почти 85 млн мошеннических звонков;

предотвращены переводы на сумму более 2,5 млрд тенге;

ликвидированы 5 call-центров, использовавших технологии deepfake.

"Закон и Порядок" — не только наказание

Саденов подчеркнул, что основа безопасности — это не страх перед наказанием, а личная ответственность граждан.

В МВД утверждают:

снижается число убийств, разбоев, изнасилований и краж;

общее количество преступлений уменьшилось почти на 8,5 тысяч за год.

Отдельный акцент сделан на идеологию законопослушного поведения — через кино, мультфильмы, образовательные проекты и вовлечение общественных помощников полиции.

Министерство также готовит поправки к закону "О профилактике правонарушений", предусматривающие поощрение граждан за активное участие в обеспечении общественного порядка.