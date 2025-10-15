Министр внутренних дел Ержан Саденов выступил с докладом на пленарном заседании Мажилиса, представив законопроект о профилактике правонарушений, разработанный по поручению Главы государства, передаёт BAQ.KZ.

"Законопроект о профилактике правонарушений разработан по поручению Главы государства. Его основная цель — совершенствование системы профилактики. В документе особое внимание уделено устранению причин, способствующих совершению правонарушений. В один закон объединяются пять действующих нормативных актов: “О профилактике”, “О бытовом насилии”, “О несовершеннолетних”, “Об участии граждан в обеспечении общественного порядка”, “Об административном надзоре”", — сообщил Ержан Саденов.

По его словам, профилактика должна обеспечиваться на всех уровнях, и эти подходы предусмотрены законопроектом.

"Во-первых, вводится принцип общей ответственности: акимы будут отвечать за состояние правопорядка в регионе, государственные органы — за профилактику в пределах своей компетенции, маслихаты — за заслушивание их отчетов, а местные сообщества будут активно вовлекаться в эту работу. В их число входят советы аксакалов и общественные советы", — подчеркнул министр.

Саденов отметил, что во-вторых, повышается статус межведомственной комиссии по профилактике.

"Теперь состав и полномочия комиссии будет утверждать Президент. Оценка деятельности будет даваться через национальный доклад", — сказал он.

Кроме того, как подчеркнул глава МВД, в-третьих, перечень субъектов профилактики расширяется с 13 до 26.

"Их полномочия в сфере идеологической разъяснительной и воспитательной работы, социальной адаптации и внедрения цифровых решений будут уточнены. Также определяются формы участия граждан и предпринимателей в профилактической деятельности", — пояснил Саденов.

Министр отметил, что теперь все правоохранительные органы будут привлекаться к оказанию содействия обществу.

"Усиливаются меры индивидуальной профилактики. Расширяется учет лиц, подлежащих профилактическому наблюдению, и вводятся новые механизмы. Предусматривается официальное предупреждение, постановка на учет людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение их социальной адаптации. Особое внимание будет уделяться педагогическому сопровождению несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, введению запрета на приближение и мерам административной ответственности в рамках проектов по предотвращению рецидива", — сказал Ержан Саденов.

Он добавил, что государственные органы будут обязаны выполнять предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

"Кроме того, вводятся меры по пресечению публикации и распространения противоправного контента", — уточнил министр.

Также нормы законопроекта будут приведены в соответствие с Социальным кодексом и еще тремя законами.