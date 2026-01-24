Ержан Жиенбаев рассказал о предлагаемых конституционных изменениях, связанных с введением института Вице-президента и определением его полномочий, передаёт BAQ.KZ.

Согласно инициативе, назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов.

"Назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов", — отметил Жиенбаев.

При этом освобождение Вице-президента от должности будет осуществляться Президентом.

В числе ключевых функций Вице-президента предлагается закрепить представление интересов Казахстана в международных отношениях по поручению Президента, а также представление главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.

"Вице-президент по поручению Президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях и представляет Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами", — говорится в сообщении.

Кроме того, Вице-президент будет осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными, культурными и просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом.

Иные полномочия Вице-президента, как уточняется, будут определяться Президентом.

В связи с введением новой должности из Конституции предлагается исключить положения о Государственном советнике, а также закрепить на конституционном уровне требования к Вице-президенту.

В частности, Вице-президент не сможет быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности или заниматься предпринимательской деятельностью.

"На период осуществления своих полномочий Вице-президент не должен состоять в политической партии", — подчеркнул Жиенбаев.

По его словам, такой подход соответствует курсу на повышение политической конкуренции и создание равных условий для развития всех политических партий.