Ержан Жиенбаев остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий Вице-президента
Ержан Жиенбаев рассказал о предлагаемых конституционных изменениях, связанных с введением института Вице-президента и определением его полномочий, передаёт BAQ.KZ.
Согласно инициативе, назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов.
"Назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов", — отметил Жиенбаев.
При этом освобождение Вице-президента от должности будет осуществляться Президентом.
В числе ключевых функций Вице-президента предлагается закрепить представление интересов Казахстана в международных отношениях по поручению Президента, а также представление главы государства во взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими государственными органами.
"Вице-президент по поручению Президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях и представляет Президента при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами", — говорится в сообщении.
Кроме того, Вице-президент будет осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными, культурными и просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом.
Иные полномочия Вице-президента, как уточняется, будут определяться Президентом.
В связи с введением новой должности из Конституции предлагается исключить положения о Государственном советнике, а также закрепить на конституционном уровне требования к Вице-президенту.
В частности, Вице-президент не сможет быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности или заниматься предпринимательской деятельностью.
"На период осуществления своих полномочий Вице-президент не должен состоять в политической партии", — подчеркнул Жиенбаев.
По его словам, такой подход соответствует курсу на повышение политической конкуренции и создание равных условий для развития всех политических партий.
