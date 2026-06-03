Ержан Жиенбаев получил новую должность в Администрации Президента

Одновременно он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кто такой Ержан Жиенбаев

Он родился в 1981 году в городе Алматы.

В 2002 году окончил Университет "Туран" по специальности юриспруденция, в 2018 году обучение по программе "Executive MBA" РАНХиГС.

С 2002 по 2005 годы трудился в системе Министерства финансов РК.

С 2005 по 2012 годы работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2012 по 2013 годы – заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2013 по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С июля по октябрь 2019 года являлся заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С октября 2019 года по сентябрь 2023 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан по правовым вопросам.

Награжден орденами "Курмет" (2016), "Парасат" (2021), Благодарностью Президента РК (2020), Почетной грамотой Президента РК (2021); имеет 7 юбилейных медалей.