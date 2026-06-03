Ержан Жиенбаев получил новую должность в Администрации Президента
Сегодня 2026, 11:33
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Сегодня 2026, 11:33Сегодня 2026, 11:33
136Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ержана Жиенбаева на новую должность в Администрации Президента.
"Указом Главы государства Жиенбаев Ержан Нурланович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
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