ЕС экстренно соберет министров из-за миграционного кризиса в Сеуте

Министры внутренних дел стран Евросоюза 4 августа проведут экстренное заседание, чтобы обсудить меры реагирования на миграционный кризис в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. По его словам, встреча пройдет под председательством главы Минюста, внутренних дел и миграции Ирландии Джима О'Каллагана.

Мы поддерживаем тесный контакт со всеми государствами-членами и институтами и продолжаем следить за развитием ситуации, — заявил Мартин.

Созыв заседания инициировали лидеры 22 стран ЕС. В совместном письме они заявили, что главная цель встречи — не допустить повторения массовых и неконтролируемых пересечений внешних границ Евросоюза. Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал реакцию некоторых европейских стран на кризис, назвав предложения об ограничении участия Испании в Шенгенской зоне «демагогией».

Несмотря на заявления Мадрида о стабилизации ситуации, столкновения в Сеуте продолжаются. По данным журналиста DW, на улицах по-прежнему остаются тысячи мигрантов, которые жалуются на нехватку воды и продовольствия. Ранее испанские власти сообщили, что за двое суток около 60 тысяч человек нелегально проникли в Сеуту, а большинство из них позже вернулись в Марокко.