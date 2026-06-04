ЕС готов открыть первые переговоры о принятии Украины в союз

Европейский союз начал подготовку к официальному открытию первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщило председательство Кипра в Совете Евросоюза.

В заявлении отмечается, что начало переговоров станет важным этапом на пути двух стран к членству в объединении и подтверждает приверженность ЕС политике расширения.

Как сообщает DW, в ближайшие дни страны Евросоюза продолжат консультации для завершения необходимых процедур и официального запуска переговоров по первому кластеру.

Продвижение процесса стало возможным после того, как Венгрия заявила о готовности снять свои возражения, которые ранее препятствовали открытию переговоров с Украиной.

Еще в марте Киев и Брюссель на экспертном уровне завершили подготовительную работу по всем переговорным направлениям. Президент Кипра Никос Христодулидис ранее называл поддержку Украины одним из ключевых приоритетов председательства страны в Совете ЕС.