  • 12 Августа, 06:55

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Сегодня, 05:40
dpa/picture alliance Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40
Фото: dpa/picture alliance

Евросоюз приступит к разработке нового, 19-го по счёту, пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.RU.

"Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки", - отметила Каллас.

По её словам, политика ЕС в отношении Москвы должна быть последовательной: сначала прекращение боевых действий, затем создание надёжной системы мониторинга и предоставление строгих гарантий безопасности.

