Евросоюз приступит к разработке нового, 19-го по счёту, пакета антироссийских санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.RU.

"Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки", - отметила Каллас.

По её словам, политика ЕС в отношении Москвы должна быть последовательной: сначала прекращение боевых действий, затем создание надёжной системы мониторинга и предоставление строгих гарантий безопасности.