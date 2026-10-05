ЕС готовит новые меры против наплыва товаров из Китая

Евросоюз намерен усилить защиту европейских производителей от растущего потока товаров из Китая. В Брюсселе опасаются, что дешевые китайские автомобили, оборудование, металлы и другая продукция могут серьезно ударить по местным компаниям, сообщает france24.com.

В Европе все чаще говорят о так называемом «китайском шоке 2.0».

Первый такой «шок» произошел в начале 2000-х годов, когда на мировые рынки хлынул поток дешевых китайских товаров. Теперь ситуация изменилась: Китай активно наращивает производство уже более технологичной продукции и конкурирует с европейскими компаниями в автомобилестроении, машиностроении и других важных отраслях.

В ЕС считают, что европейскому бизнесу становится все сложнее выдерживать такую конкуренцию.

Европа покупает у Китая намного больше, чем продает

Одна из главных проблем – огромный торговый разрыв. В 2025 году дефицит торговли ЕС с Китаем достиг примерно 360 млрд евро. Это означает, что Европа купила у Китая товаров примерно на 360 млрд евро больше, чем продала ему.

Особое беспокойство в Брюсселе вызывает быстрый рост импорта китайского оборудования, текстиля, металлов и химической продукции.

ЕС и Китай уже несколько месяцев ведут переговоры. Европа хочет добиться сокращения резкого роста поставок из Китая и одновременно получить больше возможностей для продажи европейских товаров на китайском рынке.

Еще один важный вопрос – редкоземельные металлы. ЕС добивается более предсказуемой системы выдачи Китаем разрешений на их экспорт. Это сырье необходимо для производства электроники, автомобилей и другой высокотехнологичной продукции.

ЕС готовит дополнительные меры

При этом в Европе не рассчитывают, что переговоры решат все проблемы. Поэтому Брюссель параллельно готовит новые инструменты защиты своего рынка.

Среди вариантов – ограничения против резкого роста импорта отдельных товаров и помощь европейским компаниям в поиске поставщиков за пределами Китая.

Однако действовать слишком жестко ЕС пока не спешит. В Брюсселе опасаются ответных мер Пекина. Ранее Китай уже вводил ограничения против европейских товаров в ответ на торговые решения Евросоюза.