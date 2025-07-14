Евросоюз готов ввести новые торговые пошлины на американские товары на сумму 21 млрд евро, если не удастся достичь соглашения с США, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero. По его словам, ЕС стремится к принципиальному соглашению, подобному тому, которое недавно заключила Великобритания с Вашингтоном, после чего начнутся технические переговоры по отдельным торговым вопросам.

Если договорённости не будет, Европа планирует ввести второй пакет пошлин, добавив его к уже существующим тарифам на €21 млрд. Таяни выразил уверенность, что стороны смогут найти общий язык, отметив, что торговые барьеры вредят всем участникам рынка, особенно США. Он также предупредил, что в случае обвала фондовых рынков пострадают социальные программы американцев - пенсии и сбережения.

Министр подчеркнул необходимость установления "нулевых тарифов" и создания открытого рынка между Канадой, США, Мексикой и Европейским союзом, что позволит избежать экономических потрясений и укрепить сотрудничество между крупнейшими экономиками мира.