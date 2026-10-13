ЕС хочет запустить «европейский Starlink» уже с 2029 года

Евросоюз рассчитывает начать развертывание собственной системы защищенной спутниковой связи IRIS² с 2029 года. Проект часто называют европейским аналогом Starlink, передает BAQ.KZ.

О необходимости ускорить запуск системы заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, участвовавший 12 октября в Варшавском форуме по безопасности.

IRIS² создают как независимую европейскую систему спутниковой связи. Она должна обеспечить защищенную связь для государственных структур, бизнеса и граждан, а также высокоскоростной интернет в удаленных районах.

Проект предусматривает многоорбитальную группировку спутников. Изначально речь шла примерно о 290 аппаратах на низких и средних околоземных орбитах. Полноценный ввод системы в эксплуатацию запланирован примерно на 2030 год.

При этом Eutelsat сообщала, что первые спутники нового поколения в рамках программы начнут запускать с 2029 года. Компания отвечает за низкоорбитальный сегмент IRIS².

Общая стоимость проекта ранее оценивалась примерно в 10,6 млрд евро. Его реализует консорциум SpaceRISE, в который входят Eutelsat, SES и Hispasat. Значительную часть финансирования обеспечивают Евросоюз, страны ЕС и Европейское космическое агентство, остальное – частные участники проекта.

Изначально Eutelsat планировала вложить около 2 млрд евро, однако после расширения проекта в 2026 году компания сообщила об инвестициях в 2,23 млрд евро в общую инфраструктуру IRIS² и еще 1,16 млрд евро в коммерческую часть системы.

Главная задача IRIS² – дать Европе собственную устойчивую и защищенную спутниковую инфраструктуру, снизив зависимость от внешних систем связи.