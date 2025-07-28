Торговые разногласия между ЕС и США урегулированы, стороны пришли к соглашению по тарифам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

На переговорах в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили соглашение буквально накануне крайнего срока, установленного Вашингтоном - 1 августа. Без договорённости американская сторона была готова ввести 30-процентные пошлины на все европейские товары. В рамках достигнутого соглашения средний тариф составит около 15%.

По информации CNN, Трамп сообщил о договорённости, по которой ЕС закупит американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов и увеличит инвестиции в экономику США на дополнительные 600 млрд долларов.

Президент США напомнил, что курс на пересмотр тарифной политики с ключевыми партнёрами был взят ещё весной, в целях выравнивания и "зеркального отражения" торговых отношений. Урсула фон дер Ляйен назвала достигнутую сделку "огромной", а Трамп охарактеризовал её как "выгодную для всех сторон".

До начала встречи как американский лидер, так и глава Еврокомиссии оценивали вероятность заключения сделки как "50 на 50".