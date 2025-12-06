Еврокомиссия впервые применила финансовые санкции в рамках закона о цифровых услугах, оштрафовав соцсеть X, принадлежащую Илону Маску, на 120 млн евро, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Брюссель обвинил платформу в недостаточной прозрачности рекламы, работе с верифицированными аккаунтами и ограничении доступа регуляторов к открытым данным. Компании дали 60-90 дней на устранение всех выявленных нарушений.

Как заявила вице-председатель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен, цель ЕС - добиться строгого соблюдения цифрового законодательства.

По данным регулятора, X некорректно использует систему верификации с "синей галочкой", что может вводить пользователей в заблуждение относительно подлинности профилей и достоверности контента. Кроме того, сервис, как отмечается, не выполняет требования по прозрачности рекламных материалов и ограничивает доступ к данным, необходимым для надзора.

Расследование в отношении X стартовало ещё в 2023 году, а в 2024-м Еврокомиссия заявила о нарушении соцсетью ряда статей DSA. Параллельно в ЕС продолжаются другие проверки, связанные с предотвращением незаконного контента и манипуляций информацией на платформе.

Решение Брюсселя вызвало резкую реакцию в США: вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил ЕС в необоснованной атаке на американские компании и заявил, что X "наказывают за отказ от цензуры".