ЕС отказался от обязательной проверки личных чатов в мессенджерах
Евросоюз не стал вводить автоматический контроль переписок пользователей.
Евросоюз отказался от планов обязать мессенджеры, включая WhatsApp и Signal, автоматически проверять личные переписки пользователей на наличие контента, связанного с детской порнографией. Об этом сообщили европейские дипломаты в Брюсселе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
По данным источников, предложение Европейской комиссии не получило поддержки большинства стран ЕС, включая Германию, Австрию и Нидерланды. Эти государства назвали инициативу "прямым вмешательством в частную жизнь граждан" и "угрозой для конфиденциальности".
Проект, предложенный ещё в 2022 году, предполагал обязательное сканирование сообщений и передачу подозрительных данных властям. Теперь Евросоюз решил сохранить действующую добровольную систему: интернет-компании смогут самостоятельно выявлять и направлять в правоохранительные органы материалы о сексуальном насилии над детьми.
