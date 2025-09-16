Европейский союз отказался выполнять требования президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары и прекратить импорт российских энергоносителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Insider. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на европейских дипломатов.

В своем обращении в соцсети Truth Social 13 сентября Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, но только в случае, если союзники по НАТО "перестанут покупать нефть у Москвы" и поддержат масштабные тарифы на китайский экспорт. Европейские чиновники расценили такие условия как неприемлемые.

Это не означает, что мы не должны действовать, но пока не будет никаких чрезмерных тарифов, — приводит Le Monde слова одного из дипломатов.

Особенно резко в Брюсселе высказались о возможных ограничениях в отношении Индии, напомнив, что Евросоюз ведет переговоры о соглашении о свободной торговле с Нью-Дели.

Тарифы на Индию противоречили бы нашим интересам, — подчеркнул европейский источник.

По оценке собеседников издания, Трамп использует ситуацию, чтобы переложить ответственность за отсутствие решительных шагов против России на европейских партнеров. Между тем Еврокомиссия готовит новый, 19-й пакет мер: он предусматривает дальнейшее сокращение импорта российского газа и ограничения для так называемого "теневого флота", перевозящего нефть из РФ. Доля России в поставках нефти в ЕС уже снизилась с 26% до 3% после эмбарго 2022 года, а по газу прогнозируется падение до 13% в 2025 году против 45% три года назад.