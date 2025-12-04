Евросоюз принял решение внести Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Официального подтверждения пока нет, но проект соответствующего решения уже существует, отмечает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

Включение в финансовый черный список приведёт к ужесточению контроля за финансовыми операциями российских организаций и граждан. Банки будут обязаны усилить проверку всех транзакций и принимать дополнительные меры по снижению рисков. Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию к этому шагу, отмечая, что Москва финансирует войну против Украины через коррупционные схемы и что в стране высокий уровень коррупции и организованной преступности. Еврокомиссия обязалась завершить проверку до конца 2025 года.

На международном уровне Россия пока не внесена в черный список FATF. Членство страны в этой организации приостановлено с 2023 года из-за войны против Украины. Ранее попытки включить Россию в черный список сталкивались с сопротивлением таких стран, как Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР.