Казахстан и ЕС расширяют экологическое сотрудничество в сфере водных ресурсов и управления отходами, передаёт BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 17-ое заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз", посвященное управлению водными ресурсами и отходами.

Обсуждены меры по обеспечению водной безопасности, развитию трансграничного сотрудничества, повышению эффективности водопользования и переходу к циркулярной экономике. Кроме того, рассмотрены перспективы партнерства Казахстана с ЕС в области внедрения экологических технологий, привлечения инвестиций и обмена передовыми практиками.



В ходе выступления Премьер-министр подчеркнул важность рационального и устойчивого управления водными ресурсами в условиях роста нагрузки на водный баланс страны. С учетом стоящих перед Правительством РК задач, в том числе по модернизации водохозяйственной инфраструктуры и повышению эффективности водопользования, особенно в сельском хозяйстве, реализуется Концепция развития системы управления водными ресурсами. В контексте трансграничного сотрудничества Казахстана с Европейским союзом положительно отмечен ряд реализуемых инициатив. Так, в рамках Sustainable Energy Connectivity in Central Asia (SECCA) запущены пилотные проекты в области устойчивого водопользования и энергоэффективности. Региональная программа Team Europe Initiative on Water, Energy and Climate Change служит инструментом привлечения частных инвестиций в водный сектор Казахстана.



Особое внимание уделено вопросу управления отходами. За последние 10 лет доля переработки отходов в Казахстане увеличилась с 1 до 25%. К 2030 году планируется довести данный показатель до 40%. Отдельно отмечена роль внедрения системы расширенной ответственности производителей, развития инфраструктуры и технологий энергетической утилизации отходов.



Премьер-министр подчеркнул, что укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом открывает новые возможности для внедрения экологических инноваций, совместной реализации инфраструктурных проектов и продвижения “зеленой” повестки.