ЕС потребовал от России данные на фоне сообщений о возможной чуме

Еврокомиссия призвала Россию в ближайшее время предоставить прозрачные отчеты о произошедшем в лаборатории в Сибири, а также достоверные эпидемиологические и микробиологические данные. Поводом стала смерть 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. Она умерла в ночь на 2 октября в Шелеховской районной больнице. При этом Роспотребнадзор сообщил, что у женщины диагностировали воспаление легких с неустановленной причиной.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что причиной смерти стала чума, но позже добавил к этому утверждению слово «возможно». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил о подозрении на особо опасную инфекцию, не уточняя диагноз. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с Владимиром Путиным о ситуации в Иркутской области. Американское посольство также сообщило, что продолжает следить за ситуацией и сохраняет рекомендацию гражданам США не посещать Россию.

ВОЗ заявила, что поддерживает контакт с российскими органами здравоохранения. По данным организации, российская сторона сообщила, что в последнее время в Иркутской области случаев чумы не регистрировалось. Контакты погибшей прошли обследование и находились под медицинским наблюдением, при этом опасных патогенов у них не обнаружили. ВОЗ запросила дополнительную информацию о причине тяжелой пневмонии и отдельно попросила разъяснить сообщения о втором сотруднике с пневмонией неустановленного происхождения.

На фоне ситуации Монголия 7 октября также усилила санитарный контроль на границе с Россией. Власти страны заявили, что уровень риска остается низким, однако на погранпереходах в провинции Сэлэнгэ введены меры наблюдения и мониторинга. При этом сообщения о вспышке легочной чумы в Иркутской области пока не подтверждены российскими санитарными органами.