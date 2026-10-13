ЕС расширил санкции против России и КНДР: что произошло

Евросоюз 12 октября ввёл санкции против трёх физических лиц и четырёх организаций из России и Северной Кореи. Ограничения связаны с военным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, включая поставки оружия в обмен на нефть и привлечение северокорейских работников в Россию.

В санкционный список вошли исследователь КНДР Ли Сон Чжин, российская девелоперская компания Samolet Group и её гендиректор Анна Акиньшина, основатель холдинга Black Horse Владимир Соколов, судоходная компания Paekyangsan Shipping Co Ltd и Golden Autumn Agroholding. По данным Совета ЕС, фигуранты причастны к поддержке ядерной и ракетной программ КНДР, а также к сотрудничеству двух стран в обход ограничений ООН.

Активы фигурантов заморозят, предоставлять им финансовые средства и экономические ресурсы будет запрещено. Физическим лицам также запретят въезд в страны ЕС. После расширения списка европейские санкции по Северной Корее распространяются на 80 физических и 25 юридических лиц.