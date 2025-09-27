Европейский союз объявил о старте инициативы по созданию так называемой "Стены от беспилотников" — системы обнаружения и нейтрализации БПЛА вдоль восточных границ блока, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Проект призван укрепить безопасность ЕС на фоне растущих угроз со стороны России.

Первое заседание по этому вопросу прошло в пятницу и собрало представителей 10 стран — Болгарии, Дании, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Финляндии. Переговоры проходили под председательством Европейской комиссии. В качестве наблюдателя присутствовало НАТО. Украина, обладающая значительным технологическим потенциалом в производстве дронов, также приняла участие в обсуждениях.

По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, "Стена от дронов" будет направлена на выполнение двух ключевых задач — обнаружение и вмешательство, при этом на первом этапе акцент сделают именно на выявлении угроз.

Россия испытывает ЕС и НАТО, и наш ответ должен быть твердым, единым и немедленным. Мы договорились перейти от обсуждений к конкретным действиям, — заявил Кубилюс на пресс-конференции.

"Стена от дронов" станет одним из трех элементов более масштабного проекта "Восточный фланг", куда также войдут наземная и морская системы безопасности. Точные сроки реализации инициативы пока не определены. Еврокомиссия оценивает, что процесс может занять около года.