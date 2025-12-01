Европейский союз договорился упростить и ускорить процедуру возвращения мигрантов в ряд стран, признав их "безопасными странами происхождения". Соответствующее решение было принято на саммите в Брюсселе с участием стран-членов ЕС и Европарламента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

В перечень вошли Марокко, Тунис и Египет, а также Косово, Колумбия, Индия и Бангладеш. Для выходцев из этих государств рассмотрение заявлений о предоставлении убежища будет проходить в ускоренном порядке по всему Евросоюзу. При этом в ЕС подчеркнули, что автоматического отказа в убежище не предусмотрено - каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

Кроме того, статус "безопасных стран происхождения" в будущем автоматически получат государства - кандидаты на вступление в ЕС, включая Албанию, Черногорию и Турцию.

Еврокомиссия будет на постоянной основе отслеживать ситуацию в странах из списка и оставляет за собой право пересматривать их статус в случае санкций, ухудшения безопасности или вооружённых конфликтов.