ЕС выделит Испании 114,7 млн евро на урегулирование миграционной ситуации в Сеуте

Европейская комиссия выделит Испании 114,7 млн евро экстренной помощи для урегулирования миграционной ситуации в Сеуте после массового незаконного пересечения границы 30–31 июля. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Из общей суммы 82,7 млн евро поступят из Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF), еще 32 млн евро будут выделены в рамках Инструмента финансовой поддержки управления границами и визовой политики (BMVI).

Финансирование планируется направить на усиление пограничного контроля и безопасности. В частности, речь идет об установке тепловизионных камер и систем наблюдения, плавучих заграждений и подводных дронов, а также о дополнительном оснащении и увеличении числа сотрудников.

Часть средств будет использована для создания объектов, предназначенных для проверки мигрантов, организации их возвращения в случае незаконного пребывания в Сеуте и расширения возможностей по приему мигрантов, включая несовершеннолетних без сопровождения.

Кроме того, Еврокомиссия координировала предоставление Испании дополнительной оперативной поддержки со стороны агентств ЕС — Frontex, Europol и Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA).

Решение о выделении экстренной помощи было принято после обращения испанской стороны, направленного в Еврокомиссию 24 августа.