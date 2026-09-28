В Казахстане в 2026-2027 учебном году планируют построить 101 новую школу почти на 60 тысяч ученических мест. Новые здания будут открывать прежде всего там, где растет население, не хватает мест, сохраняется трехсменное обучение, есть аварийные школы или появляются новые жилые массивы.

Об этом Министерство просвещения сообщило в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

С 2019 года в стране уже построили более 1200 школ, рассчитанных более чем на 1 млн ученических мест.

Только за 2023-2024 годы в эксплуатацию ввели 422 школы на 510 тысяч мест.

По данным министерства, за счет этих мер количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. Число аварийных школ уменьшилось в два раза, а дефицит ученических мест сократился в четыре раза.

Что будет в новом учебном году

В 2026-2027 учебном году планируется строительство 101 школы почти на 60 тысяч мест.

При выборе населенных пунктов будут учитывать демографический рост, нехватку мест, наличие трехсменных и аварийных школ, а также появление новых жилых районов.

Отдельный блок строительства уже прошел по национальному проекту «Келешек мектептері».

В 2023-2025 годах в его рамках построили 217 школ нового формата более чем на 460 тысяч мест. Их размещали в населенных пунктах, где особенно остро ощущалась нехватка ученических мест. За счет этого рассчитывали снизить нагрузку на действующие школы.

Откуда возьмут деньги

Строительство школ финансируется из нескольких источников.

В Министерстве просвещения сообщили, что деньги могут направляться из республиканского и местных бюджетов, Фонда поддержки инфраструктуры образования и других источников, предусмотренных законодательством.

При этом организацией строительства, контролем за ходом работ и вводом объектов в эксплуатацию занимаются местные исполнительные органы.

В министерстве подчеркивают, что работа по обновлению школьной инфраструктуры продолжится.

Главная задача остается прежней. Снизить нехватку ученических мест, постепенно убрать трехсменное обучение и аварийные школы, а детям дать более безопасные и удобные условия для учебы.