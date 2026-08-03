Центральная избирательная комиссия Казахстана дополнительно аккредитовала 155 наблюдателей от девяти иностранных государств и четырех международных организаций для участия в наблюдении за выборами депутатов Курултая.

Как сообщил на заседании заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, международные наблюдатели из стран Европы и СНГ проявляют интерес к проходящей в Казахстане избирательной кампании.

«По состоянию на 3 августа 2026 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 155 наблюдателей от девяти иностранных государств и четырех международных организаций», – сообщил он.

В их числе 86 представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 22 наблюдателя от миссии СНГ, 23 – от Межпарламентской ассамблеи СНГ и шесть – от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

От иностранных государств аккредитованы три наблюдателя из России, по два – из Азербайджана, Армении, Иордании, Кыргызстана, Молдовы, Мьянмы и Румынии, а также один представитель Украины.

В состав международных миссий вошли 74 депутата, представляющие 29 государств, в том числе страны Европы и СНГ.

Кроме того, 12 аккредитованных делегаций представляют центральные избирательные органы зарубежных стран. Семь из них возглавят председатели цент­ризбиркомов Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана и России. Участие в наблюдении также подтвердили руководители избирательных органов Таджикистана, Турции и Узбекистана.

На сегодняшний день ЦИК Казахстана аккредитовала 251 наблюдателя от иностранных государств и международных организаций. Информация будет обновляться по мере поступления новых заявок.