Еще 155 международных наблюдателей аккредитовали на выборы в Курултай
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Центральная избирательная комиссия Казахстана дополнительно аккредитовала 155 наблюдателей от девяти иностранных государств и четырех международных организаций для участия в наблюдении за выборами депутатов Курултая.
Как сообщил на заседании заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман, международные наблюдатели из стран Европы и СНГ проявляют интерес к проходящей в Казахстане избирательной кампании.
«По состоянию на 3 августа 2026 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 155 наблюдателей от девяти иностранных государств и четырех международных организаций», – сообщил он.
В их числе 86 представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 22 наблюдателя от миссии СНГ, 23 – от Межпарламентской ассамблеи СНГ и шесть – от Парламентской ассамблеи ОДКБ.
От иностранных государств аккредитованы три наблюдателя из России, по два – из Азербайджана, Армении, Иордании, Кыргызстана, Молдовы, Мьянмы и Румынии, а также один представитель Украины.
В состав международных миссий вошли 74 депутата, представляющие 29 государств, в том числе страны Европы и СНГ.
Кроме того, 12 аккредитованных делегаций представляют центральные избирательные органы зарубежных стран. Семь из них возглавят председатели центризбиркомов Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана и России. Участие в наблюдении также подтвердили руководители избирательных органов Таджикистана, Турции и Узбекистана.
На сегодняшний день ЦИК Казахстана аккредитовала 251 наблюдателя от иностранных государств и международных организаций. Информация будет обновляться по мере поступления новых заявок.
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