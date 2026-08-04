Минсельхоз: Казахстан наращивает производство мяса птицы и молока
По данным Министерства сельского хозяйства, за первое полугодие 2026 года объем производства продуктов питания вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В Казахстане продолжают наращивать производство продуктов питания и снижать зависимость от импорта. Новые птицеводческие проекты должны полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы, а до конца года в стране планируют запустить еще 19 молочно-товарных ферм. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.
Производство мяса птицы продолжает расти
По словам Азата Султанова, за последние пять лет производство мяса птицы в Казахстане увеличилось на 58%, а объем импорта сократился на 25%. За этот период уровень обеспеченности внутреннего рынка отечественной продукцией вырос с 58% до 78%.
«Реализация новых проектов позволит существенно увеличить производство и полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы», – сообщил вице-министр.
Рост производства обеспечен за счет расширения действующих предприятий и запуска новых производственных мощностей. Среди крупнейших проектов Азат Султанов отметил предприятия Aitas в Алматинской области и «Алель Агро» в Жамбылской области.
По его словам, Министерство сельского хозяйства также продолжает работу по увеличению уровня самообеспеченности страны рыбой, сахаром, сырами и творогом, колбасными изделиями и яблоками.
До конца года откроют еще 19 молочных ферм
Параллельно государство укрепляет сырьевую базу молочной отрасли. Для этого реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм.
«Профинансировано 95 ферм общей мощностью свыше 500 тыс. тонн молока в год, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. До конца текущего года планируется запустить еще 19 ферм мощностью порядка 100 тыс. тонн», – сообщил Азат Султанов.
По данным Министерства сельского хозяйства, сегодня Казахстан обеспечивает внутренний спрос более чем на 80% по большинству основных видов продовольствия. Дополнительные меры принимаются для дальнейшего увеличения производства мяса птицы, рыбы, сахара, сыров и творога, колбасных изделий и яблок.
Кроме того, за первое полугодие 2026 года объем производства продуктов питания в стране вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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