Минсельхоз: Казахстан наращивает производство мяса птицы и молока

В Казахстане продолжают наращивать производство продуктов питания и снижать зависимость от импорта. Новые птицеводческие проекты должны полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы, а до конца года в стране планируют запустить еще 19 молочно-товарных ферм. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Производство мяса птицы продолжает расти

По словам Азата Султанова, за последние пять лет производство мяса птицы в Казахстане увеличилось на 58%, а объем импорта сократился на 25%. За этот период уровень обеспеченности внутреннего рынка отечественной продукцией вырос с 58% до 78%.

«Реализация новых проектов позволит существенно увеличить производство и полностью обеспечить внутренний рынок отечественным мясом птицы», – сообщил вице-министр.

Рост производства обеспечен за счет расширения действующих предприятий и запуска новых производственных мощностей. Среди крупнейших проектов Азат Султанов отметил предприятия Aitas в Алматинской области и «Алель Агро» в Жамбылской области.

По его словам, Министерство сельского хозяйства также продолжает работу по увеличению уровня самообеспеченности страны рыбой, сахаром, сырами и творогом, колбасными изделиями и яблоками.

До конца года откроют еще 19 молочных ферм

Параллельно государство укрепляет сырьевую базу молочной отрасли. Для этого реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм.

«Профинансировано 95 ферм общей мощностью свыше 500 тыс. тонн молока в год, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. До конца текущего года планируется запустить еще 19 ферм мощностью порядка 100 тыс. тонн», – сообщил Азат Султанов.

По данным Министерства сельского хозяйства, сегодня Казахстан обеспечивает внутренний спрос более чем на 80% по большинству основных видов продовольствия. Дополнительные меры принимаются для дальнейшего увеличения производства мяса птицы, рыбы, сахара, сыров и творога, колбасных изделий и яблок.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года объем производства продуктов питания в стране вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.