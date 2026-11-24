Wi-Fi появится еще в 20 самолетах Air Astana
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В 2027 году спутниковый интернет планируют подключить еще на 20 самолетах авиакомпании Air Astana. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Расширяем доступ к интернету и для тех, кто находится в пути. Подключаем к сети транспорт, туристические объекты и пограничные пункты пропуска», – сказал министр.
Пока спутниковый интернет работает на одном самолете авиакомпании. В поездах сеть уже доступна массово.
«Авиакомпания Air Astana подключила один борт к спутниковому интернету OneWeb. В следующем году планируется масштабировать решение еще на 20 бортов. В 1 500 пассажирских вагонах КТЖ уже работает Wi-Fi через спутниковую сеть Starlink», – сообщил Жаслан Мадиев.
Интернет проводят и в места, куда едут туристы. В 2026 году связь появилась в 10 популярных туристических локациях, в 2027 году к сети планируют подключить еще 50.
На всех пограничных пунктах пропуска Казахстана, по словам министра, интернет уже есть. Его подают через волоконно-оптические линии связи и спутниковые сети.
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