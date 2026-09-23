Еще 33,5 млрд тенге выделили на два крупных объекта в Шымкенте
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В Шымкенте продолжается строительство двух крупных объектов – нового перинатального центра и второй взлетно-посадочной полосы международного аэропорта. На продолжение работ дополнительно выделено 33,5 млрд тенге, сообщили в Правительстве.
Из этой суммы 10 млрд тенге направят на перинатальный центр, еще 23,5 млрд тенге – на вторую ВПП аэропорта.
Новый перинатальный центр создаст до тысячи рабочих мест
Перинатальный центр на 200 коек строят в микрорайоне Ақжайық. Работы начались в конце января 2026 года.
Центр сможет принимать около 7 тысяч родов в год. Здесь будут оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным. Помимо акушерства, гинекологии и неонатологии, предусмотрена неонатальная хирургия для детей со сложными патологиями.
В центре также появятся диагностическая лаборатория, база для генетических исследований, консультативные и реабилитационные отделения.
Ожидается, что после открытия нового учреждения снизится нагрузка на действующие клиники и станет доступнее специализированная помощь беременным из группы высокого риска. Планируется создать около 800–1000 рабочих мест.
Строительство нового центра связано в том числе с ростом населения Шымкента. Ежегодно в городе рождается более 30 тысяч детей, а сейчас помощь при родах оказывают четыре медицинские организации.
Зачем Шымкенту вторая ВПП
Вторую взлетно-посадочную полосу международного аэропорта строят с октября 2025 года. Ее длина составит 3,9 километра, ширина – 75 метров.
Полосу оснастят современным светосигнальным оборудованием. Благодаря этому аэропорт сможет принимать самолеты в сложных погодных условиях и при ограниченной видимости.
Строительство второй ВПП необходимо и для того, чтобы аэропорт не пришлось надолго останавливать во время ремонта действующей полосы. Ее капитально ремонтировали в 2007 году, а следующий ремонт требуется уже в 2027 году. Кроме того, существующую ВПП необходимо удлинить по предписанию Авиационной администрации Казахстана.
После завершения проекта аэропорт получит больше возможностей для приема тяжелых пассажирских и грузовых самолетов. Власти также рассчитывают на расширение международных грузовых перевозок и развитие транзитного потенциала Шымкента.
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