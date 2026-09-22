Еще 48 лазерных систем появятся на дорогах Казахстана
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Министерство внутренних дел Казахстана расширяет применение современных технологий для повышения безопасности дорожного движения. В их числе – лазерные системы, которые используются для усиления контроля на дорогах и профилактики нарушений.
Оборудование помогает водителям ориентироваться на дороге при ограниченной видимости. Лазерные системы используются в условиях тумана, метели, сильного дождя и другой непогоды.
Сколько устройств установят
В настоящее время на дорогах Казахстана используется 56 лазерных устройств.
До конца 2026 года планируется установить еще 48 систем. Это позволит расширить применение технологии на наиболее значимых участках автомобильных дорог.
Какие технологии используют
В ведомстве отмечают, что развитие лазерных систем является частью комплексной работы по повышению эффективности надзора за дорожным движением. Наряду с ними применяются контроль средней скорости, беспилотные летательные аппараты и скрытое патрулирование.
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