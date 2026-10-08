В области Абай хотят заметно расширить площадь полей, которые получают воду для полива. После реконструкции 374,5 километра магистральных каналов к орошению смогут добавить еще 55 тыс. гектаров сельхозземель.

Сейчас в регионе орошается значительно меньше. По итогам вегетационного периода 2026 года водой охватили свыше 16 тыс. гектаров. Для этого филиал «Казводхоза» заключил с потребителями 403 договора и подал более 59 млн кубометров воды.

О планах рассказали директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров и руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

Где будут обновлять каналы

Положительное заключение государственной экспертизы уже получили пять проектов по реконструкции ирригационных сетей в Жарминском и Урджарском районах и районе Мақаншы.

«Также в области реализуются инфраструктурные проекты, предусматривающие реконструкцию 374,5 км магистральных каналов. Данные работы позволят увеличить площадь орошаемых земель региона на 55 тыс. га. В частности, положительное заключение госэкспертизы получили пять проектов по реконструкции ирригационных сетей в Жарминском и Урджарском районах и районе Мақаншы», - сообщил Жаркынбек Байсабыров.

Для аграриев расширение оросительной сети означает возможность подключить к поливу дополнительные сельхозугодья в районах, где реализуют проекты.

За воду без договора штрафуют

Одновременно в области проверяют, кто и в каких объемах забирает воду.

Ертисская бассейновая инспекция ежедневно следит за соблюдением установленных лимитов и выявляет случаи бездоговорного или несанкционированного водопользования.

Проверки проходят в рамках совместной с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с «черным рынком воды».

С начала 2026 года в области Абай выявили пять нарушений. По четырем случаям наложили административные штрафы, еще один материал направили в суд.