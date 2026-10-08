Еще 55 тыс. га сельхозземель получат доступ к воде в области Абай
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В области Абай хотят заметно расширить площадь полей, которые получают воду для полива. После реконструкции 374,5 километра магистральных каналов к орошению смогут добавить еще 55 тыс. гектаров сельхозземель.
Сейчас в регионе орошается значительно меньше. По итогам вегетационного периода 2026 года водой охватили свыше 16 тыс. гектаров. Для этого филиал «Казводхоза» заключил с потребителями 403 договора и подал более 59 млн кубометров воды.
О планах рассказали директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров и руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.
Где будут обновлять каналы
Положительное заключение государственной экспертизы уже получили пять проектов по реконструкции ирригационных сетей в Жарминском и Урджарском районах и районе Мақаншы.
«Также в области реализуются инфраструктурные проекты, предусматривающие реконструкцию 374,5 км магистральных каналов. Данные работы позволят увеличить площадь орошаемых земель региона на 55 тыс. га. В частности, положительное заключение госэкспертизы получили пять проектов по реконструкции ирригационных сетей в Жарминском и Урджарском районах и районе Мақаншы», - сообщил Жаркынбек Байсабыров.
Для аграриев расширение оросительной сети означает возможность подключить к поливу дополнительные сельхозугодья в районах, где реализуют проекты.
За воду без договора штрафуют
Одновременно в области проверяют, кто и в каких объемах забирает воду.
Ертисская бассейновая инспекция ежедневно следит за соблюдением установленных лимитов и выявляет случаи бездоговорного или несанкционированного водопользования.
Проверки проходят в рамках совместной с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с «черным рынком воды».
С начала 2026 года в области Абай выявили пять нарушений. По четырем случаям наложили административные штрафы, еще один материал направили в суд.
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