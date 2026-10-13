Еще 97 км дорог откроют после капитального ремонта до конца года

В Казахстане в 2026 году ремонтом охватили более 4 тыс. км дорог республиканского значения. До конца года планируется завершить средний ремонт более 2 тыс. км и открыть еще 97 км после капитального ремонта, передает BAQ.KZ.

Средний ремонт сейчас ведется на 124 участках общей протяженностью свыше 3,6 тыс. км. На более чем 1,2 тыс. км уже устроено основание дорожной одежды, нижний слой покрытия уложен на 1,8 тыс. км, верхний – на 2,2 тыс. км.

Еще 343 км дорог охвачены капитальным ремонтом. Работы идут на 60 объектах. Два из них уже ввели в эксплуатацию, еще восемь общей протяженностью 97 км планируют завершить до конца года.

Параллельно готовятся новые проекты по обновлению республиканской дорожной сети.

Работы проходят в рамках инициативы по ремонту 10 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения.