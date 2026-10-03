Еще два серебра завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх

Дзюдоисты завоевали серебряную медаль. В решающем противостоянии японские дзюдоисты одержали победу со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в смешанном командном турнире.

В заявку сборной Казахстана на этот вид программы вошли Айдар Арапов, Гусман Кыргызбаев, Марат Байкамуров, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Меруерт Сарсенова, Бакытжан Абдурахманов, Адилет Алмат, Дана Абдирова, Эсмигуль Куюлова, Ерасыл Кажыбаев и Екатерина Токарева.

Кроме того, Казахстан завоевал серебро Азиатских игр по водному поло.

Мужская сборная Казахстана по водному поло поднялась на пьедестал почета на Азиатских играх в Айти-Нагойе (Япония).

Казахстанские ватерполисты дошли до финала, где встретились со сборной Японии.

По итогам четырех периодов японские спортсмены одержали победу со счетом 24:7.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Азиатские игры-2026 с серебряной медалью.