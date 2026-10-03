Еще два серебра завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх
Команда по дзюдо дошла до финала соревнований в смешанном командном турнире, где встретилась со сборной Японии.
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Дзюдоисты завоевали серебряную медаль. В решающем противостоянии японские дзюдоисты одержали победу со счетом 4:0.
Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в смешанном командном турнире.
В заявку сборной Казахстана на этот вид программы вошли Айдар Арапов, Гусман Кыргызбаев, Марат Байкамуров, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Меруерт Сарсенова, Бакытжан Абдурахманов, Адилет Алмат, Дана Абдирова, Эсмигуль Куюлова, Ерасыл Кажыбаев и Екатерина Токарева.
Кроме того, Казахстан завоевал серебро Азиатских игр по водному поло.
Мужская сборная Казахстана по водному поло поднялась на пьедестал почета на Азиатских играх в Айти-Нагойе (Япония).
Казахстанские ватерполисты дошли до финала, где встретились со сборной Японии.
По итогам четырех периодов японские спортсмены одержали победу со счетом 24:7.
Таким образом, сборная Казахстана завершила Азиатские игры-2026 с серебряной медалью.
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