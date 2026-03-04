Еще несколько рейсов эвакуируют казахстанцев из стран Ближнего Востока сегодня
Сегодня 2026, 21:02
Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами, передает BAQ.KZ.
По информации минтранспорта, сегодня в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда – Актау – Алматы, на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда – Атырау – Алматы, на ВС A321 c емкостью 184 кресел.
Авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай – Алматы и один рейс по направлению Дубай – Астана с общим количеством 506 пассажиров.
