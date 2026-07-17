Еще один аким покинул свой пост в Казахстане

17 Июля 2026, 15:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram/galym__ashimov 17 Июля 2026, 15:36
17 Июля 2026, 15:36
210
Фото: instagram/galym__ashimov

Аким Темиртау Галым Ашимов сообщил о завершении своей работы на посту главы города. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

В своем обращении он поблагодарил жителей Темиртау за активную гражданскую позицию, открытый диалог и неравнодушие к развитию города.

«Служить Темиртау и его жителям было для меня большой честью. Где бы мне ни довелось работать дальше, часть моего сердца навсегда останется в городе металлургов – городе сильных людей и особого характера», – отметил он.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Галым Ашимов (@galym_ashimov)

Галым Ашимов также выразил признательность всем, кто вместе с ним работал над развитием города, и пожелал Темиртау мира, стабильности, процветания и новых достижений.

Причины ухода, а также информация о его новом месте работы пока официально не сообщаются.

За этот день это не первая кадровая перестановка среди руководителей регионов и городов Казахстана. Ранее своих постов лишились аким Улытауской области Дастан Рыспеков и аким Атырауской области Серик Шапкенов. Вместо них Президент назначил Байкена Есета и Болата Акчулакова соответственно.

Самое читаемое

Наверх