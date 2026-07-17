Еще один аким покинул свой пост в Казахстане
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Аким Темиртау Галым Ашимов сообщил о завершении своей работы на посту главы города. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
В своем обращении он поблагодарил жителей Темиртау за активную гражданскую позицию, открытый диалог и неравнодушие к развитию города.
«Служить Темиртау и его жителям было для меня большой честью. Где бы мне ни довелось работать дальше, часть моего сердца навсегда останется в городе металлургов – городе сильных людей и особого характера», – отметил он.
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Галым Ашимов также выразил признательность всем, кто вместе с ним работал над развитием города, и пожелал Темиртау мира, стабильности, процветания и новых достижений.
Причины ухода, а также информация о его новом месте работы пока официально не сообщаются.
За этот день это не первая кадровая перестановка среди руководителей регионов и городов Казахстана. Ранее своих постов лишились аким Улытауской области Дастан Рыспеков и аким Атырауской области Серик Шапкенов. Вместо них Президент назначил Байкена Есета и Болата Акчулакова соответственно.
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