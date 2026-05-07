Еще один добровольный пожарный пост заработал в области Абай

В селе Акши Аягозского района области Абай открылся обновлённый добровольный пункт пожаротушения, передает BAQ.kz.

Проект реализован в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» и направлен на повышение безопасности жителей отдалённых сёл.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДЧС области Жамбыл Джабаев, исполняющий обязанности акима Аягозского района Айбек Нугумаров и жители села.

Для добровольцев, которые будут нести круглосуточное дежурство, на объекте созданы все необходимые условия. В пункте оборудованы комнаты отдыха и бытовые помещения. Также он оснащён пожарной автоцистерной, специальной техникой, защитной одеждой и средствами связи.

Новый пожарный пост будет обслуживать сёла Акши и Актубек, а также более десяти зимовок. В зоне его работы находятся 182 жилых дома, где проживают 678 человек.

Как отметили в ДЧС, открытие таких пунктов в отдалённых населённых пунктах помогает быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, повышает эффективность тушения пожаров и позволяет снизить возможный материальный ущерб.

В завершение мероприятия участники высадили деревья на территории нового пожарного пункта.