Еще один добровольный пожарный пост заработал в области Абай
Он будет обслуживать два села.
В селе Акши Аягозского района области Абай открылся обновлённый добровольный пункт пожаротушения, передает BAQ.kz.
Проект реализован в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» и направлен на повышение безопасности жителей отдалённых сёл.
В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДЧС области Жамбыл Джабаев, исполняющий обязанности акима Аягозского района Айбек Нугумаров и жители села.
Для добровольцев, которые будут нести круглосуточное дежурство, на объекте созданы все необходимые условия. В пункте оборудованы комнаты отдыха и бытовые помещения. Также он оснащён пожарной автоцистерной, специальной техникой, защитной одеждой и средствами связи.
Новый пожарный пост будет обслуживать сёла Акши и Актубек, а также более десяти зимовок. В зоне его работы находятся 182 жилых дома, где проживают 678 человек.
Как отметили в ДЧС, открытие таких пунктов в отдалённых населённых пунктах помогает быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, повышает эффективность тушения пожаров и позволяет снизить возможный материальный ущерб.
В завершение мероприятия участники высадили деревья на территории нового пожарного пункта.