С 31 июля на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая турецкая авиакомпания SunExpress. Перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Алматы и турецким городом Измир.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров авиакомпания будет использовать самолеты Boeing 737.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, запуск нового маршрута стал частью работы по расширению международной маршрутной сети и увеличению количества авиарейсов.

Ожидается, что новое направление сделает путешествия в Турцию еще удобнее для жителей Казахстана. Измир считается одним из крупнейших городов страны и является популярным направлением как для пляжного отдыха, так и для экскурсионного туризма.

Кроме того, открытие прямого авиасообщения должно положительно повлиять на развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Речь идет не только о туризме, но и о торговле, инвестициях, деловых связях и культурном обмене.

Появление нового перевозчика также расширит выбор для пассажиров и создаст дополнительную конкуренцию на рынке авиаперевозок, что в перспективе может сделать перелеты более доступными.