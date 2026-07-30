Еще один курортный город Турции стал ближе для казахстанцев
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С 31 июля на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая турецкая авиакомпания SunExpress. Перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Алматы и турецким городом Измир.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Для перевозки пассажиров авиакомпания будет использовать самолеты Boeing 737.
Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, запуск нового маршрута стал частью работы по расширению международной маршрутной сети и увеличению количества авиарейсов.
Ожидается, что новое направление сделает путешествия в Турцию еще удобнее для жителей Казахстана. Измир считается одним из крупнейших городов страны и является популярным направлением как для пляжного отдыха, так и для экскурсионного туризма.
Кроме того, открытие прямого авиасообщения должно положительно повлиять на развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Речь идет не только о туризме, но и о торговле, инвестициях, деловых связях и культурном обмене.
Появление нового перевозчика также расширит выбор для пассажиров и создаст дополнительную конкуренцию на рынке авиаперевозок, что в перспективе может сделать перелеты более доступными.
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