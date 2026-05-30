Еще один пожарный пост открыли в Костанайской области
Сегодня 2026, 21:10
Фото: МЧС РК
В Костанайской области стало на один пожарный пост больше.
В селе Свердловка Денисовского района открылось 182-е добровольное противопожарное формирование "Ауыл құтқарушылары".
Новый пост будет защищать от пожаров четыре села, где проживает более 1800 человек. Добровольцев обеспечили пожарной техникой, спецодеждой и необходимым оборудованием, а перед заступлением на дежурство они прошли специальную подготовку.
Проект реализован при поддержке местного предпринимателя и МЧС Казахстана.
