Еще один пожарный пост открыли в Костанайской области

В Костанайской области стало на один пожарный пост больше.

В селе Свердловка Денисовского района открылось 182-е добровольное противопожарное формирование "Ауыл құтқарушылары".

Новый пост будет защищать от пожаров четыре села, где проживает более 1800 человек. Добровольцев обеспечили пожарной техникой, спецодеждой и необходимым оборудованием, а перед заступлением на дежурство они прошли специальную подготовку.

Проект реализован при поддержке местного предпринимателя и МЧС Казахстана.