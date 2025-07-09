В американском штате Нью-Мексико введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения, передает BAQ.KZ.

По данным CBS News, за короткий промежуток времени в регионе выпало от 4 до 6 сантиметров осадков, что спровоцировало резкое поднятие уровня воды. Особенно пострадали города Линкольн, Альбукерке и Руидосо.

В Линкольне стихия унесла жизни отца и двух его детей - их смыло мощным потоком воды. Полученные травмы оказались смертельными.

Тем временем в Альбукерке река вышла из берегов, вызвав локальное наводнение. Жителей призывают не приближаться к воде и немедленно подниматься на возвышенные участки местности.

"Держитесь подальше от реки! Ищите возвышенности!" - предостерегают метеорологи.

В городе Руидосо бурные потоки начали сносить постройки. В соцсетях распространяются кадры, на которых дома буквально уносит течением.