Еще один спорткомплекс появился в Жамбылской области
Доля регулярно занимающихся спортом жителей региона выросла до 44,5%.
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В селе Нурлыкент Жамбылской области открыли новый спортивный комплекс.
Объект построен по программе «Ауыл – Ел бесігі» и призван создать современные условия для занятий спортом и активного досуга сельских жителей.
В комплексе оборудован универсальный спортивный зал с необходимым инвентарем, а также предусмотрены вспомогательные помещения.
Сколько спортивных объектов работает в области
Сегодня в Жамбылской области функционируют 2465 спортивных объектов.
В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 10 спортивных комплексов. В текущем году планируется завершить строительство еще 12 объектов.
Кроме того, в Таразе началось строительство инклюзивного спортивного центра стоимостью 6,4 млрд тенге. Завершить его планируют в 2027 году. Также предусмотрено строительство академии футбола стоимостью 3,5 млрд тенге.
Как изменился интерес жителей к спорту
В регионе растет обеспеченность населения спортивной инфраструктурой. Если в 2023 году показатель составлял 52,2%, то в 2025 году он достиг 59,6%.
Одновременно увеличилась доля жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. За два года показатель вырос с 40,4% до 44,5%.
Сколько детей занимаются спортом
Массовым спортом занимаются 34% детей, или около 1,8 млн человек.
Более 228 тыс. детей бесплатно посещают около 7 тыс. спортивных секций благодаря механизму подушевого финансирования. Еще порядка 400 тыс. детей занимаются в детско-юношеских спортивных школах.
Развитие спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах позволяет создавать условия для регулярных занятий спортом и вовлекать в них все больше жителей.
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