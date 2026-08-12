В селе Нурлыкент Жамбылской области открыли новый спортивный комплекс.

Объект построен по программе «Ауыл – Ел бесігі» и призван создать современные условия для занятий спортом и активного досуга сельских жителей.

В комплексе оборудован универсальный спортивный зал с необходимым инвентарем, а также предусмотрены вспомогательные помещения.

Сколько спортивных объектов работает в области

Сегодня в Жамбылской области функционируют 2465 спортивных объектов.

В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 10 спортивных комплексов. В текущем году планируется завершить строительство еще 12 объектов.

Кроме того, в Таразе началось строительство инклюзивного спортивного центра стоимостью 6,4 млрд тенге. Завершить его планируют в 2027 году. Также предусмотрено строительство академии футбола стоимостью 3,5 млрд тенге.

Как изменился интерес жителей к спорту

В регионе растет обеспеченность населения спортивной инфраструктурой. Если в 2023 году показатель составлял 52,2%, то в 2025 году он достиг 59,6%.

Одновременно увеличилась доля жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом. За два года показатель вырос с 40,4% до 44,5%.

Сколько детей занимаются спортом

Массовым спортом занимаются 34% детей, или около 1,8 млн человек.

Более 228 тыс. детей бесплатно посещают около 7 тыс. спортивных секций благодаря механизму подушевого финансирования. Еще порядка 400 тыс. детей занимаются в детско-юношеских спортивных школах.

Развитие спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах позволяет создавать условия для регулярных занятий спортом и вовлекать в них все больше жителей.