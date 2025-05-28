Авиакомпания SCAT с 1 июня 2025 года открывает новые субсидируемые рейсы до Ушарала — города, расположенного вблизи популярного курортного озера Алаколь, передаёт BAQ.KZ.

Полеты будут осуществляться из Астаны и Алматы с частотой 7 раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Стоимость билета в один конец составит 20 тысяч тенге. Рейсы выполняются при государственной поддержке в рамках программы субсидирования авиаперевозок, направленной на развитие внутреннего туризма и повышение транспортной доступности.

Также напомним, что с 1 июня авиакомпания начнет летать по субсидируемому маршруту в Урджар из столицы и Алматы. Частота этих рейсов также увеличена до семи в неделю, а билеты доступны по фиксированным ценам.

Запуск новых рейсов должен способствовать росту турпотока к озеру Алаколь, которое в летний сезон традиционно пользуется высоким спросом у казахстанских туристов.