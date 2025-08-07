Скоро проезд по автомобильной дороге республиканского значения Актау – Жетыбай – Шетпе – Бейнеу станет платным. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта РК, передает BAQ.KZ.

Платным станет участок от 786-го до 513+850 километра, его протяжённость превышает 272 км. Согласно документу, дорога соответствует I-б и II техническим категориям — по одной или двум полосам в каждую сторону. В платном режиме трасса будет использоваться в течение 20 лет.

Для автомобилистов предусмотрены альтернативные маршруты. В частности, проезд возможен через трассы Актау – Курык, Курык – Жетыбай, а также по направлению Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистана. Также доступны региональные дороги: Жанаозен – Кызылсай и Сай Утес – Каракудук – Кызылсай.

Стоимость проезда будет зависеть от категории транспорта и формы оплаты. Например, для легковых авто плата составит 149 тенге при постоплате и 127 тенге при предоплате.

Для большегрузов сумма может достигать 10 тысяч тенге. Также предусмотрена система абонементов для местного транспорта — на месяц или год.

Приказ вступит в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования.