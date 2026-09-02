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Еще одна медаль Казахстана: Нурсултан Есимбай взял бронзу Игр кочевников

2 Сентября 2026, 16:56
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кадры из видео 2 Сентября 2026, 16:56
2 Сентября 2026, 16:56
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Фото: кадры из видео

Копилка сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане пополнилась еще одной наградой.

Казахстанский спортсмен Нурсултан Есимбай завоевал бронзовую медаль в мас-рестлинге. Он выступал в весовой категории до 90 кг и по итогам соревнований занял третье место.

Ранее сборная Казахстана завоевала два золота на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Первые награды высшей пробы команде принесли спортсмены по аударыспаку.

В весовой категории до 63 кг чемпионом стал Нурталап Керим, победивший в финале представителя Кыргызстана. Второе золото завоевал Сайлау Мухамеджан в категории до 70 кг. В решающей схватке он одолел кыргызстанского спортсмена со счетом 2:1.

Эти медали стали первыми золотыми наградами Казахстана на VI Всемирных играх кочевников.

 
 
 

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