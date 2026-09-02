Еще одна медаль Казахстана: Нурсултан Есимбай взял бронзу Игр кочевников
2 Сентября 2026, 16:56
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2 Сентября 2026, 16:562 Сентября 2026, 16:56
131Фото: кадры из видео
Копилка сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане пополнилась еще одной наградой.
Казахстанский спортсмен Нурсултан Есимбай завоевал бронзовую медаль в мас-рестлинге. Он выступал в весовой категории до 90 кг и по итогам соревнований занял третье место.
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