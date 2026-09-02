Еще одна медаль Казахстана: Нурсултан Есимбай взял бронзу Игр кочевников

Ранее сборная Казахстана завоевала два золота на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Первые награды высшей пробы команде принесли спортсмены по аударыспаку.

В весовой категории до 63 кг чемпионом стал Нурталап Керим, победивший в финале представителя Кыргызстана. Второе золото завоевал Сайлау Мухамеджан в категории до 70 кг. В решающей схватке он одолел кыргызстанского спортсмена со счетом 2:1.

Эти медали стали первыми золотыми наградами Казахстана на VI Всемирных играх кочевников.