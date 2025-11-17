В Карагандинской области ещё один населённый пункт решил сделать шаг к укреплению здоровья и безопасности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жители села Нижнее Кайракты в Шетском районе единогласно проголосовали за полный запрет продажи алкогольных напитков на своей территории.

Нижнее Кайракты — небольшое и уютное село, где проживает около 730 человек. На его 17 улицах расположено 210 домов, четыре магазина и одна тойхана, где проходят семейные торжества. Именно здесь и прошло общее собрание, на котором жители обсуждали инициативу о создании "трезвой зоны".

Идею вынесли на обсуждение участковый инспектор полиции, аким села и аксакалы. Они подчеркнули, что злоупотребление алкоголем негативно отражается на здоровье сельчан, повышает уровень преступности и создаёт социальную напряжённость. Особое внимание участники встречи уделили будущему подрастающего поколения и необходимости формировать безопасную и благоприятную среду в селе.

Вопрос вызвал живой отклик, однако итог решения оказался почти единогласным: жители поддержали введение запрета. Многие отмечали, что отказ от продажи алкоголя станет важным шагом к укреплению общественного порядка, снижению бытовых конфликтов и улучшению общей атмосферы в селе.