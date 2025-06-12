В селе Зубаир области Абай произошло нечто редкое и вдохновляющее - небольшое сообщество численностью чуть более 400 человек добровольно решило отказаться от алкоголя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Это решение стало итогом не давления извне, а внутреннего осознания и заботы о будущем родной земли. Инициатива исходила от самих сельчан, которых тревожит отток молодёжи и угасание жизни в селе.

Собрание, на котором жители единогласно проголосовали за отказ от спиртного, прошло в местной школе при участии акима района, представителей полиции, активистов, педагогов и старейшин. Выступающие говорили о важности личного примера, о сохранении культурных и семейных ценностей.

"Если не остановиться сейчас, завтра некому будет ни землю обрабатывать, ни традиции хранить", - подчеркнул один из выступающих на встрече.

С этого дня в магазинах Зубаира прекращена продажа спиртных напитков. Жители добровольно приняли на себя обязательство вести здоровый образ жизни, стать опорой для подрастающего поколения и показать, что перемены возможны, когда за ними стоит единство.