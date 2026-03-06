В селе Коктубек Сатпаевского сельского округа Аксусатского района Абайской области с участием местного населения реализована инициатива «Село без алкоголя», передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сейчас в селе проживают 211 человек, и решение о запрете продажи и употребления алкогольных напитков стало результатом единого согласия жителей.

Инициатива была обсуждена на встрече с полицейскими, старейшинами и общественными активистами. Участники обсудили вопросы соблюдения общественного порядка, профилактики правонарушений и формирования здорового образа жизни. По итогам собрания было решено ограничить потребление и распространение алкоголя на территории села.

«Инициатива «Село без алкоголя» - это благородный шаг, направленный на укрепление общественной безопасности. Спокойное и дисциплинированное село - основа стабильности и развития страны. Радует, что жители Коктубека поддержали эту инициативу. Совместными усилиями мы можем дать молодежи правильное направление и создать безопасное и благополучное общество», — отметил начальник Аксусатского районного отдела полиции Адилет Бауыржанов

Жители села подтвердили полную поддержку инициативы и подчеркнули, что это помогает воспитанию молодого поколения и поддержанию порядка. Аким Коктубекского сельского округа Гүлнұр Ақанжанова добавила, что проект способствует укреплению здоровья населения, повышению согласия и ответственности в обществе.

Стоит отметить, сегодня в магазинах Коктубека не продается алкоголь, а село стало примером сознательного выбора жителей и совместной ответственности за будущее и спокойствие местного сообщества.